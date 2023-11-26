Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı(2)
BODRUMDAFIRTINANINARDINDAN DENİZDE KİRLİLİK
Bodrum'da etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından Bodrum Limanı ve Kumbahçe Meydanı önünde ve deniz yüzeyinde tabaka halinde çöp birikti. Başta plastik ve ahşap olmak üzere birçok katı atığın deniz yüzeyinde ve sahilde birikmesi istenmeyen bir görüntü oluşturdu.
Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),
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