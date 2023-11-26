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        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı(2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:10
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        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı(2)
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        BODRUMDAFIRTINANINARDINDAN DENİZDE KİRLİLİK

        Bodrum'da etkili olan kuvvetli fırtınanın ardından Bodrum Limanı ve Kumbahçe Meydanı önünde ve deniz yüzeyinde tabaka halinde çöp birikti. Başta plastik ve ahşap olmak üzere birçok katı atığın deniz yüzeyinde ve sahilde birikmesi istenmeyen bir görüntü oluşturdu.

        Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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