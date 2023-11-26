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        Bodrum açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:51
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        Bodrum açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekipler, farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve motor arızası yapıp sürüklenen lastik botlardaki 100 göçmeni kurtardı.

        Ayrıca, sahil güvenliğin mobil radarı tarafından başka bir düzensiz göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

        Durdurulan lastik botta 20 yabancı uyruklu yakalandı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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