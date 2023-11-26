Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ve denizde göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahilde ve denizde göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset bulundu.

Mazı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz birisinin olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Bu bölgenin açıklarında ise sahil güvenlik ekiplerince bir erkek cesedine ulaşıldı.

Düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.