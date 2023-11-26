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        Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:44 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:48
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        Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 12 göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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