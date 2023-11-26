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        Muğla'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 21:39 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:43
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        Muğla'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Milas ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Yusuf Geyik idaresindeki 34 CSK 298 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolunda refüjü aşarak karşı şeritten gelen M.V. yönetimindeki 48 ACG 437 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan Yusuf Geyik, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, kısa süreli kontrollü olarak sağlanan kara yolundaki ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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