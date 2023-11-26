Fethiyespor - Karaman FK: 1-1

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayan Fethiyespor evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Karaman FK, maçın 38'inci dakikasında Ahmet Furkan'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip bitirdi. Fethiyespor 60'ıncı dakikada penaltı kazandı ve Nurettin atışı gole çevirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamadı ve 1'er puana razı oldu. Fethiyespor bu maçın ardından 19, Karaman FK ise 15 puana yükseldi.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,