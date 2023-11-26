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        Fethiyespor - Karaman FK: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 16:18
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        Fethiyespor - Karaman FK: 1-1
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son iki maçını kazanamayan Fethiyespor evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

        Karaman FK, maçın 38'inci dakikasında Ahmet Furkan'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip bitirdi. Fethiyespor 60'ıncı dakikada penaltı kazandı ve Nurettin atışı gole çevirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamadı ve 1'er puana razı oldu. Fethiyespor bu maçın ardından 19, Karaman FK ise 15 puana yükseldi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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