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        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle tekneler battı, seralar ile iş yerleri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:32
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        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
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        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle tekneler battı, seralar ile iş yerleri zarar gördü.

        Fethiye ilçesinde, gece saatlerinden sabaha kadar kuvvetli rüzgarla yağış etkili oldu. Rüzgar nedeniyle bazı seraların naylonları yırtıldı, ağaçlar devrildi.

        Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde lodosun etkisiyle yükselen dalgalar kordona ulaştı. Derelerden gelen yağmur suyu, Fethiye Körfezi'nin rengini kahverengiye dönüştürdü.

        Bodrum ilçesinde fırtına ve sağanak, Ortakent Mahallesi'nde limandaki bir sürat botu ve yelkenli tekneyi batırdı.

        Gümüşlük Mahallesi'nde sahil kenarındaki 20'ye yakın işletmenin masa ve sandalyeleri sürüklendi, bazılarının çatıları uçtu.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören bölgelerde incelemede bulundu, belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Ayrıca, Seydikemer ilçesinde Yakaköy Mahallesi'nin ortasından geçen dere, şiddetli yağış nedeniyle taştı. Taşkın sonucu kapanan yollar iş makineleriyle açıldı. Selde mahsur kalan küçük ve büyükbaş hayvanlar İtfaiye, jandarma ve belediye ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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