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        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı

        MUĞLA'nınBodrumilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı tekneler battı, bazıları sürüklenerek karaya oturdu. Gümüşlük sahilinde de deniz taştı, bölgedeki 20'den fazla işletme zarar gördü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:50
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        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı
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        MUĞLA'nınBodrumilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı tekneler battı, bazıları sürüklenerek karaya oturdu. Gümüşlük sahilinde de deniz taştı, bölgedeki 20'den fazla işletme zarar gördü. 

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, dün Muğla ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, gece saatlerinde başladı. İlçenin batı bölgelerinde etkili olan fırtınanın hızı zaman zaman artarak 85 kilometreyi aştı. Kuvvetli fırtına nedeniyle Gümüşlük sahilinde deniz taştı. Bölgede bulunan 20'den fazla işletmede hasar meydana geldi. Bazı işletmelerin pergoleleri çöktü, tenteleri yırtıldı, masa ve sandalyeleri hasar aldı. Bölgede 1 motor yat karaya oturdu, 1 motor yat ise battı. Fırtına nedeniyle Bitez sahilin batı kısmında tonozdan ayrılan ahşap balıkçı teknesi, kıyıya vurup yan yattı. Aynı bölgede rıhtıma bağlı yelkenli bir tekne ile bir sürat botu su alarak battı. Kumbahçe sahilinde de tekne karaya vurdu.

        'EL BİRLİĞİ İLE TOPARLAYACAĞIZ'

        Gümüşlük'te incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dün geceki şiddetli fırtına sonucu Gümüşlük sahilindeki restoranlarımızın pergole bölümleri ve sahili yakın olan bölümlerinde ciddi hasar var. Saha çözüm ekiplerimiz hasar tespit yapacak. El birliği ile tekrardan toparlayacağız. Kaymakamlığa hasar tespiti yapmaları için durumu bildireceğim. En az 20 işletmede zarar görüyorum" dedi. Öte yandan fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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