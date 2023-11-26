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        Polisin dikkatiyle yakalanan hırsızlık şüphelinin üzerinden başkasına ait kimlik çıktı

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, başkasına ait sürücü belgesi ve çalıntı motosikletletle ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli M.M.B., polisin dikkati sayesinde yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 21:00
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        Polisin dikkatiyle yakalanan hırsızlık şüphelinin üzerinden başkasına ait kimlik çıktı
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, başkasına ait sürücü belgesi ve çalıntı motosikletletle ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli M.M.B., polisin dikkati sayesinde yakalandı. 

        Bodrum´da dün öğle saatlerinde polis ekipleri, kendilerini görünce tedirgin olan bir motosiklet sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda şüpheli M.M.B.´nin başkasına ait ehliyet ve çalıntı motosikleti kullandığı tespit edildi. Şüphelinin Torba ve Yalıkavak bölgelerinde evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Şüphelenin kullandığı motosiklet ve üzerindeki aramada hırsızlıkta kullandığı belirlenen 2 anahtar takımı, tornavidalar, 1 çalıntı motosiklet plakası, 1 antika görünümlü tüfek ve üzerinde hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 720 Euro, 305 ABD doları, 105 sterlin ve 785 lira nakit para ele geçirildi. M.M.B., gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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