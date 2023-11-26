Bodrum'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan hızsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda bir miktar para ile çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.M.B. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Motosiklet, sahibine teslim edildi.