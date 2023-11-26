Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:10 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlerden ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan hızsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda bir miktar para ile çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.M.B. (30) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Motosiklet, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Konya'da aşırı yağış nedeniyle göçükte 1 kişi can verdi
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Fethiye Ölüdeniz'de dalgalar işletmelere zarar verdi
        Fethiye Ölüdeniz'de dalgalar işletmelere zarar verdi
        Fethiyespor - Karaman FK: 1-1
        Fethiyespor - Karaman FK: 1-1
        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı(2)
        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı(2)
        Bodrum açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı
        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı
        Bodrum'da kuvvetli fırtına; tekneler battı, deniz taştı
        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Muğla'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi