Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü; o anlar kamerada MUĞLA´nınBodrumilçesinde, mahalle sakinlerinin beslediği 3 sokak köpeği, kamyonetle gelen 2 kişi tarafından götürüldü. Durumdan şüphelenenler jandarmaya şikayetçi olurken, köpeklerin götürüldüğü anların bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

MUĞLA´nınBodrumilçesinde, mahalle sakinlerinin beslediği 3 sokak köpeği, kamyonetle gelen 2 kişi tarafından götürüldü. Durumdan şüphelenenler jandarmaya şikayetçi olurken, köpeklerin götürüldüğü anların bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Akyarlar Mahallesi Kemer mevkindeki, mahalleli tarafından beslenip, bakımları yapılan 3 sokak köpeği, 20 Kasım saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir kamyonete koyulup, götürüldü. 'Fadıl, Şeker ve Timsah´ isimli 3 köpeğin götürülmesinden endişelenenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gelen şikayet üzerine harekete geçti. Bir evin güvenlik kameraları tarafından şüphelilerin köpekleri kamyonetin kasasına koyarken saniye saniye görüntülendiği belirlendi. Jandarma şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de köpekleri bulabilmek için çevrede arama çalışması başlattı.