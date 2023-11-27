Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü; o anlar kamerada

        MUĞLA´nınBodrumilçesinde, mahalle sakinlerinin beslediği 3 sokak köpeği, kamyonetle gelen 2 kişi tarafından götürüldü. Durumdan şüphelenenler jandarmaya şikayetçi olurken, köpeklerin götürüldüğü anların bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da 3 sokak köpeği kamyonetle götürüldü; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA´nınBodrumilçesinde, mahalle sakinlerinin beslediği 3 sokak köpeği, kamyonetle gelen 2 kişi tarafından götürüldü. Durumdan şüphelenenler jandarmaya şikayetçi olurken, köpeklerin götürüldüğü anların bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

        Akyarlar Mahallesi Kemer mevkindeki, mahalleli tarafından beslenip, bakımları yapılan 3 sokak köpeği, 20 Kasım saat 19.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından bir kamyonete koyulup, götürüldü. 'Fadıl, Şeker ve Timsah´ isimli 3 köpeğin götürülmesinden endişelenenler  durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gelen şikayet üzerine harekete geçti. Bir evin güvenlik kameraları tarafından şüphelilerin köpekleri kamyonetin kasasına koyarken saniye saniye görüntülendiği belirlendi. Jandarma şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de köpekleri bulabilmek için çevrede arama çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Asgari ücrette 14 bin TL sınırı…
        Asgari ücrette 14 bin TL sınırı…
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!

        Benzer Haberler

        Bodrum´da biri sahilde diğeri denizde 2 erkek cesedi bulundu
        Bodrum´da biri sahilde diğeri denizde 2 erkek cesedi bulundu
        Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu
        Bodrum'da sahilde ve denizde 2 ceset bulundu
        Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını k...
        Muğla'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını k...
        Polisin dikkatiyle yakalanan hırsızlık şüphelinin üzerinden başkasına ait k...
        Polisin dikkatiyle yakalanan hırsızlık şüphelinin üzerinden başkasına ait k...
        Bodrum'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Bodrum'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı