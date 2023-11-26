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        Bodrum´da biri sahilde diğeri denizde 2 erkek cesedi bulundu

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, biri sahilde diğeri ise denizde olmak üzere 2 erkek cesedi bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:20
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        Bodrum´da biri sahilde diğeri denizde 2 erkek cesedi bulundu
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, biri sahilde diğeri ise denizde olmak üzere 2 erkek cesedi bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Bugün saat 18.00 sıralarında Mazı Mahallesi Ilgın sahiline giden vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz ve yarı çıplak şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

        Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı kontrollerde ise bir erkek cesedi daha bulundu. Göçmenlere ait olduğu tahmin edilen iki kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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