Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama

MUĞLA'dadüzenlenenuyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Muğla genelinde jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 16-30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 118 adrese yapılan baskınlarda 171 gram kubar esrar, 143 gram metamfetamin, 207 gram kokain, 10 gram eroin, 12 gram skunk, 8 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 132 ecstasy, 190 sentetik hap ve 3 bin lira ele geçirildi; 95 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.