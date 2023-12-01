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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama

        MUĞLA'dadüzenlenenuyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 18:00
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 11 tutuklama
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        MUĞLA'dadüzenlenenuyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Muğla genelinde jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 16-30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 118 adrese yapılan baskınlarda 171 gram kubar esrar, 143 gram metamfetamin, 207 gram kokain, 10 gram eroin, 12 gram skunk, 8 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 132 ecstasy, 190 sentetik hap ve 3 bin lira ele geçirildi; 95 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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