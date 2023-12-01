Bodrum Gazeteciler Cemiyetinden DTO'ya ziyaret Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

BGC Başkanı Eren Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ve yönetim kurulu üyeleri odanın toplantı salonunda bir araya geldi.

Dinç'in de deniz turizmi ve denizcilik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği ziyarette, BGC Başkanı Ayhan ise Bodrum'da yürütülen basın çalışmaları ve cemiyetle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ayhan, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, Bodrum'daki liman ve balıkçı barınaklarında yaşanan sıkıntılarla Bodrum'daki denizcilerin genel sorunları ve yaşadıkları sıkıntılar üzerine fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ortak projeler konusunda istişarelerin de yapıldığı ziyarette Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan'a yönetim kurulu üyeleri Ali Ballı, Miyase Hakalan Karlıova, Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan ve Hamdi Yörür de eşlik etti.