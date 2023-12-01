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        Bodrum Gazeteciler Cemiyetinden DTO'ya ziyaret

        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:43
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        Bodrum Gazeteciler Cemiyetinden DTO'ya ziyaret
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        Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC), Bodrum'daki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

        BGC Başkanı Eren Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ve yönetim kurulu üyeleri odanın toplantı salonunda bir araya geldi.

        Dinç'in de deniz turizmi ve denizcilik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği ziyarette, BGC Başkanı Ayhan ise Bodrum'da yürütülen basın çalışmaları ve cemiyetle ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Ayhan, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, Bodrum'daki liman ve balıkçı barınaklarında yaşanan sıkıntılarla Bodrum'daki denizcilerin genel sorunları ve yaşadıkları sıkıntılar üzerine fikir alışverişi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Ortak projeler konusunda istişarelerin de yapıldığı ziyarette Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan'a yönetim kurulu üyeleri Ali Ballı, Miyase Hakalan Karlıova, Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan ve Hamdi Yörür de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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