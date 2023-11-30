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        GÜNCELLEME - Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheliler tutuklandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Anıtlar Müdürlüğünde görevli iki uzman tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 23:09 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:09
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        GÜNCELLEME - Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheliler tutuklandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Anıtlar Müdürlüğünde görevli iki uzman tutuklandı.

        Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede inşaatı devam eden konut ve iş yeri alanının sit alanı sınırları içerisinde bulunup bulunmadığı yönünde hazırlanan rapora olur kararı verilmesi için bir iş insanından 300 bin lira istendiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Anıtlar Müdürlüğünde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görevli M.T'nin iş insanına Menteşe ilçesi Akyol Caddesi üzerinde bekleyeceğini ve önceki konuşmalara istinaden 80 bin lirayı alacağını bildirmesi üzerine operasyon başlatıldı.

        Şüpheli M.T, 80 bin lirayı alırken suçüstü yakalandı, aynı kurumda görev yapan M.Ö. de gözaltına alındı.

        Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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