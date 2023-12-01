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        Fethiyespor deplasmanda terleyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:28
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        Fethiyespor deplasmanda terleyecek
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak sahasında Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Fethiyespor yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda Yusuf Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı orta saha oyuncusu Rıdvan Türker, Isparta'da forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Fethiyespor 19 puanla 8'inci sırada yer alırken, Isparta 32 Spor, 27 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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