Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu
Trabzon'da meydana gelen şiddetli fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu.
AA'da yer alan habere göre ilçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.
BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.
Cesedin, öğrencilerden hangisine ait olduğunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.