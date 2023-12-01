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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Dalgalara kapılan 1 liseliye ulaşıldı! - Haberler

        Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedi bulundu

        Trabzon'da meydana gelen şiddetli fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:49
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        Dalgalara kapılan 1 liseliye ulaşıldı!
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        Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, 27 Kasım'da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu.

        AA'da yer alan habere göre ilçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

        BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden birinin cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.

        Cesedin, öğrencilerden hangisine ait olduğunun tespiti için çalışmalar devam ediyor.

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        #son dakika
        #trabzon
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