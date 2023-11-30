Muğla'da sağanak etkili oldu Muğla'nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçede yağışlı hava etkisini sürdürdü. Yerbelen Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Park halindeki bazı araçlar da su altında kaldı.

Mahalledeki prefabrik evlerde oturan vatandaşlar da suların yağışlarla sürekli yükseldiğini, yetkililerin tedbir almalarını istedi.

Sağanak nedeniyle Dere Sokak'ta yollar bozuldu, narenciye bahçeleri sular altında kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muğla-Fethiye karayolunun bazı bölümlerinde suların boşaltılması için çevredeki kanallarda çalışma yaptı.