        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 23:36 Güncelleme:
        Dirmil Mahallesi Değirmenler mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, ormanlık alandaki yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Ekipler, yangının yüksek gerilim hatları nedeniyle çıktığını tespit etti.



