        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla Valisi Akbıyık, Köyceğiz'de yağışlardan zarar gören esnafı ziyaret etti

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, geçtiğimiz hafta Köyceğiz Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kordonda işletmeler su altında kalan esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 19:58
        İlçede geçen hafta etkili olan aşırı yağış ve lodos nedeniyle Köyceğiz Gölü taştı. Karabatak ve Delta mevkilerinde yükselen sular nedeniyle kıyıdan yaklaşık 150 metre mesafedeki Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

        Suların çekilmesiyle kordondaki esnaflar iş yerlerini temizlerken belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürüttü.

        Vali Akbıyık, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ile Köyceğiz Gölünde incelemelerde bulunarak göl kıyısında faaliyet gösteren ve yağışlardan zarar gören işletmeleri gezip esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Akbıyık, bölgede yağışlardan zarar gören esnaf ve çiftçilerin zararların temini için hasar tespit çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

        Ziyarete, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

