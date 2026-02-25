Marmaris'te Asayiş Ve Güvenlik Toplantısı yapıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında Marmaris Adliye Sarayı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük ile ilgili kurum müdür ve temsilcileri yer aldı.
Toplantıda son dönemde meydana gelen asayiş olayları detaylı şekilde değerlendirilirken, suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Kurumlar arası iş birliği, koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki uygulamaların etkinliğinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Karşılıklı talep ve önerilerin de paylaşıldığı toplantı, ilçe güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve kararlı şekilde sürdürülmesi yönündeki değerlendirmelerle sona erdi.
