        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris Kaymakamı Kaya, iftar sofrasına konuk oldu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Nurullah Kaya, ramazan dolayısıyla orucunu vatandaşın evinde açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:54
        Armutalan Mahallesi'nde Hatice ve Yavuz Bülbül ailesine konuk olan Kaymakam Kaya, ev sakinleriyle orucunu açtı.

        Yavuz Bülbül, ramazan akşamında iftar sofralarına katılan Kaya'ya teşekkür etti.

        Kaya da sofralarına misafir olduğu Bülbül ailesine hayırlı ramazanlar diledi.

        İftarın ardından Kıbrıs Gazisi Orhan Berberoğlu'nun evini de ziyaret eden Kaymakam Kaya'ya eşi Sümeyra Kaya, Kaymakam Adayı Birkan Göktaş, eşi İrem Hanoğlu Göktaş, Sosyal Hizmetler Müdürü Buket Cançekeroğlu, SYDV Müdürü Fatma Sarıca ve Armutalan Mahalle Muhtarı Perihan Topçu da eşlik etti.

