        Marmaris Belediyesi iftar sofralarını kırsal mahallelerde sürdürüyor

        Marmaris Belediyesi iftar sofralarını kırsal mahallelerde sürdürüyor

        Marmaris Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla merkeze uzak kırsal mahallelerde iftar sofraları kuruyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 14:04
        Marmaris Belediyesi iftar sofralarını kırsal mahallelerde sürdürüyor

        Marmaris Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla merkeze uzak kırsal mahallelerde iftar sofraları kuruyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerde ilk iftar programı Karaca Mahallesi'nde düzenlendi.


        Karaca sahilindeki iftar sofrasına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, Karaca Mahalle Muhtarı Ferdi Tosun, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ünlü, mahalle sakinleriyle birlikçe iftar yaptıklarını ve ülkenin aydınlık yarınları için dua ettiklerini belirtti.


        İftar programları 25 Şubat Çarşamba Çamlı, 26 Şubat Perşembe Çetibeli, 27 Şubat Cuma Yeşilbelde, 28 Şubat Cumartesi Hisarönü, 1 Mart Pazar Orhaniye, 8 Mart Pazar Turgut, 9 Mart Pazartesi Selimiye, 10 Mart Salı Bozburun, 11 Mart Çarşamba Söğüt, 12 Mart Perşembe Taşlıca, 13 Mart Cuma Bayır, 14 Mart Cumartesi Osmaniye, 15 Mart Pazar Turunç ve Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 16 Mart Pazartesi günü de ilçe merkezinde gerçekleştirilecek.

        İftar programlarında 3 çeşit sıcak yemek ve tatlı ikram ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

