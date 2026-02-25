Muğla'da "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliği yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle buluştu.



MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 20. kez gerçekleştirilen "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliğinde otel, tur, seyahat, yiyecek-içecek ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler stant açtı.



Stantlarda firmalarının tanıtımlarını yapan temsilciler, istihdam etmek üzere öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



MSKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, buluşmaya 100'ün üzerinde firmanın katılım sağladığını söyledi.



Ayazlar, amaçlarının turizm işletmeleriyle bu alanda eğitim alan öğrencileri bir araya getirerek yeni kariyer fırsatları oluşturmak olduğunu dile getirdi.



Sektörün eğitim kurumlarından beklediği nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik çalışmalar düzenlediklerini belirten Ayazlar, "Bu buluşmaların hem öğrenci yönüyle hem işletme hem de fakültemiz yönüyle çok önemli çıktıları oluyor. Buraya gelenler henüz öğrenciyken sektörün kendilerinden ne beklediğini, hangi niteliklerini artırmaları gerektiğini görmüş oluyor." dedi.



Ayazlar, her yıl gelen sektör temsilcileri arasında mezun öğrencilerini de görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.



Bugünkü buluşmaya 4 bine yakın öğrencinin katıldığına işaret eden Ayazlar, birçok öğrencinin yaptıkları birebir görüşmelerle hem staj hem iş imkanlarına sahip olduğunu ifade etti.

