Muğla'da lise öğrencileri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Muğla'da lise öğrencileri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamaları için bilgilendirildi.





Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Sevcan Erciyas sunum yaptı.



Erciyas, sunumda son dönemde artış gösteren bilişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve IBAN bilgisinin üçüncü kişilerce kullandırılmasının doğurabileceği hukuki sonuçları anlattı.



Sanal iletişim ağlarında, dijital platformlarda, özellikle gençleri hedef alan paylaşımların olduğunu belirten Erciyas, kolay para adı altında özellikle hedef kitleye yönelik bazı cezbedici, caydırıcı, yanıltıcı içerikler olduğunu kaydetti.



Erciyas, dolandırıcıların en etkili kullandıkları kavramın kolay para olduğunu dile getirdi.



Gençlere basit bir IBAN kiralama ya da kullandırmayla muhatap olacakları dolandırıcılık suçunun alt sınırının 1, üst sınırının 5 yıl hapis cezası olduğuna dikkati çeken Erciyas, nitelikli dolandırıcılık suçunun ise alt sınırının 3, üst sınırının 10 yıl hapis cezası olduğunu ifade etti.



Erciyas, sunumun ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

