Bodrum'da kuvvetli rüzgarın ardından sahilde temizlik çalışması yapıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahil kesimindeki esnaf, kuvvetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen yosun ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahil kesimindeki esnaf, kuvvetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen yosun ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlattı.

İlçede önceki gün etkili olan kuvvetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıkları sürükledi.

Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, Kumbahçe sahilindeki işletmeciler ve çalışanları, temizlik çalışması başlattı. Yosunların yanı sıra kumsaldaki karton, plastik ve teneke ambalaj atıkları toplandı. Masa ve sandalyeler yıkanarak bazı iş yerlerinin camları temizledi.

İşletmecilerden Serbay Demirel, AA muhabirine, yosunları ve artıkları poşetlere topladıklarını söyledi.

Atıklara dikkati çeken Demirel, "Keşke sadece yosun topluyor olsaydık. Ama farklı atıklar var. Biraz daha temiz olmamız gerekiyor. Çünkü deniz bizim geleceğimiz." dedi.

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgarda, Kumbahçe Mahallesi açıklarında tonozdan ayrılan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne de sahile sürüklenmişti. Zaman zaman sağanağın da etkili olduğu Bodrum'da günlük yaşam olumsuz etkilenmişti.