Muğla'da rüşvet operasyonunda 2 gözaltı MUĞLA'da,SİTalanına inşaat yapılması için olumlu rapor düzenleyeceğini ileri sürerek, iş insanından 80 bin lira rüşvet isteyen Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde görevli memur Mutlu T. ile eski Muğla Müze Müdürü Musa Ö. gözaltına alındı.

MUĞLA'da,SİTalanına inşaat yapılması için olumlu rapor düzenleyeceğini ileri sürerek, iş insanından 80 bin lira rüşvet isteyen Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde görevli memur Mutlu T. ile eski Muğla Müze Müdürü Musa Ö. gözaltına alındı.

Yatağan ilçesinde müteahhitlik yapan Hüseyin Ö. (31), Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görev yapan Mutlu T.'nin, SİT alanındaki arsaya inşaat yapılması yönünde olumlu rapor düzenleyeceği gerekçesiyle kendisinden 80 bin lira rüşvet istediğini ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Menteşe ilçe merkezinde Hüseyin Ö.'den önceden seri numaraları alınan 80 bin lirayı teslim alan Mutlu T.'yi suçüstü yakaladı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Muğla Müzesi eski müdürü Musa Ö. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.