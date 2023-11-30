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        Bodrum FK'da tek hedef galibiyet

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:40
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        Bodrum FK'da tek hedef galibiyet
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        1'inciLig'demilli aranın ardından evinde Adanaspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig yarışında yara alan Bodrum Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor müsabakasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. İyi bir oyunla maçı kazanmak istediklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Geçtiğimiz hafta Adanaspor karşısında farklı bir maç oynadık. İlk yarısını üstün oynayıp çok gol kaçırıp ikinci yarı bir şey yapmayan bir takım görünümüne düştük. Bu bize yakışmadı. İkinci yarıdaki oyunumuz bizi ve taraftarımızı üzdü. Taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüm ama futbolun içerisinde bunlar var" diye konuştu.

        Adanaspor maçında hatalardan ders aldıklarını belirleyen deneyimli teknik adam, "Eksiklerimizi gördük ve analinizi de yaptık. Şanlıurfa zor bir deplasman. Sezona iyi giriş yapan ancak daha sonra hoca değişikliğinden dolayı istikrar yakalamayan bir takım olsa da güçlüler. Şanlıurfaspor'un nerede ne yapacağı belli olmuyor. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor ama hiçbir maçın kolayı yok. İyi hazırlanıp yüzümüzün akıyla sahadan ayrılmayı hedefliyoruz" dedi.

        Yeşil-beyazlılarda Üzeyir ve Sousa'nın cezası sona erdi, Musah Mohammed ise sarı kart cezalı olması nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle Eren Albayrak sezonu kapatırken, sakatlığı bulunan Pedro ise takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

        CELAL: TELAFİ PEŞİNDE OLACAĞIZ

        Bodrum FK´nın golcü oyuncusu Celal Dumanlı, Adanaspor mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi. Celal, "Geçtiğimiz hafta evimizde oynadığımız Adanaspor maçına iyi hazırlanmıştık. Yeni bir taktik disipliniyle çıktık. Maçın başında net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Karşılaşmanın ikinci yarısı bizim için iyi geçmedi. İçerideki yenilmezlik serimize son verdiler. Sezon başından bu yana deplasmanda inişli çıkışlı bir grafiğimiz olabilir ama biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Şanlıurfa deplasmanı zor bir deplasman olacak. İçeride kaybettiğimiz maçı telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.  

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Antrenman detayı

        - İsmet Taşdemir röportajı

        - Celal Dumanlı röportajı

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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