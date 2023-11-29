Bodrum'da kuvvetli rüzgar; balıkçı tekneleri hasar gördü, yelkenli karaya oturdu MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgarda yelkenli tekne sürüklenip karaya oturdu, bazı balıkçı tekneleri ise hasar gördü. Ayrıca Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgarda yelkenli tekne sürüklenip karaya oturdu, bazı balıkçı tekneleri ise hasar gördü. Ayrıca Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Muğla´nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yer yer saatteki hızı 50 kilometreye çıkan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Paşatarlası'nda tonozdan ayrılan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yelkenli tekne rüzgarda sürüklenip karaya oturdu. Yan yatan yelkenli tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Ortakent'te hasar alan 2 balıkçı teknesi ise vinçle karaya çıkarıldı. Ayrıca Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. İlçede, kuvvetli rüzgar ve sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.