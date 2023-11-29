Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da kuvvetli rüzgar; balıkçı tekneleri hasar gördü, yelkenli karaya oturdu

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgarda yelkenli tekne sürüklenip karaya oturdu, bazı balıkçı tekneleri ise hasar gördü. Ayrıca Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da kuvvetli rüzgar; balıkçı tekneleri hasar gördü, yelkenli karaya oturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgarda yelkenli tekne sürüklenip karaya oturdu, bazı balıkçı tekneleri ise hasar gördü. Ayrıca Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi.

        Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü´nün uyarısının ardından Muğla´nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Yer yer saatteki hızı 50 kilometreye çıkan rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Paşatarlası'nda tonozdan ayrılan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yelkenli tekne rüzgarda sürüklenip karaya oturdu. Yan yatan yelkenli tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Ortakent'te hasar alan 2 balıkçı teknesi ise vinçle karaya çıkarıldı. Ayrıca Bodrum-Datça ve Yunanistan-İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. İlçede, kuvvetli rüzgar ve sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş (2)
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş (2)
        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan anne kızın kimlikleri beli...
        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan anne kızın kimlikleri beli...
        Bodrum'da kuvvetli rüzgar yelkenli tekneyi kıyıya sürükledi
        Bodrum'da kuvvetli rüzgar yelkenli tekneyi kıyıya sürükledi
        Dağlardan toplanan defne meyveleri geleneksel yöntemle yağa dönüştürülüyor
        Dağlardan toplanan defne meyveleri geleneksel yöntemle yağa dönüştürülüyor
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş
        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş
        Muğla'da etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devri...
        Muğla'da etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devri...