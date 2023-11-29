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        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan anne kızın kimlikleri belirlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılmış halde bulunan cesetlerin, bir süre önce kayıp ihbarı yapılan Rus uyruklu Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'ya ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:16
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        Bodrum'da çarşafa sarılı halde cesetleri bulunan anne kızın kimlikleri belirlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılmış halde bulunan cesetlerin, bir süre önce kayıp ihbarı yapılan Rus uyruklu Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'ya ait olduğu tespit edildi.

        Polis ekiplerince dün İçmeler Tavşanburnu mevkisinde bulunan cesetler, Bodrum Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Cesetlerin, ilçede gayrimenkul işiyle uğraşan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'ya (15) ait olduğu belirlendi. Dvizova ile kızının silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

        Olayın şüphelisi Litvanyalı A.K'nin (46), kadının eski eşi olduğu ve 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığının tespit edildiği bildirildi.

        Bu arada, anne kızdan 23 Kasım'dan itibaren haber alamayan ve evdeki kan izlerini gören yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldığı belirtildi.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini tarayan ekiplerin, şüpheli A.K'nin aracının İçmeler istikametine gittiğini tespit etmesi üzerine cesetlere ulaşıldığı kaydedildi.

        - Daha önce uzaklaştırma tedbiri uygulanmış

        Irina Dvizova ve A.K. arasında müşterek çocuklarından kaynaklı anlaşmazlık olduğu ve geçen yıl Bodrum Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince konuya ilişkin iki tahkikat düzenlendiği, A.K. hakkında uzaklaştırma tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.

        Kadının bu yılki başvurusu üzerine ise Aile Mahkemesince A.K. hakkında 6 ayrı dosyadan birer ay uzaklaştırma tedbiri uygulanması kararı verildiği ancak eski kocanın ülkede bulunmadığından tebliğinin mümkün olmadığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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