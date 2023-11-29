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        Muğla'da etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:12 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:18
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        Muğla'da etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi.

        Akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla ilçedeki caddelerde su birikintileri oluştu.

        Sağanakta, Emirbeyazıt Mahallesi Üçler Sokak'ta, seyir halindeki 48 NU 057 plakalı minibüsün üzerine kökünden sökülen ağaç devrildi.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüste hasara yol açan ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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