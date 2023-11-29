Muğla'da etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanakta seyir halindeki minibüsün üzerine ağaç devrildi.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla ilçedeki caddelerde su birikintileri oluştu.

Sağanakta, Emirbeyazıt Mahallesi Üçler Sokak'ta, seyir halindeki 48 NU 057 plakalı minibüsün üzerine kökünden sökülen ağaç devrildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüste hasara yol açan ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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