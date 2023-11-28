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        Bodrum'da bir kadın ile bir kız çocuğunun çarşafa sarılı halde cesetleri bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kız çocuğu ile bir kadına ait cesetler çarşafa sarılmış halde sarp arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:40 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:40
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        Bodrum'da bir kadın ile bir kız çocuğunun çarşafa sarılı halde cesetleri bulundu
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kız çocuğu ile bir kadına ait cesetler çarşafa sarılmış halde sarp arazide bulundu.

        İçmeler Tavşanburnu mevkisindeki sarp arazide çarşafa sarılıp bağlanmış iki ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti.

        Ekiplerin incelemesinin ardından cesetler bulundukları yerden alındı.

        İlk incelemelere göre yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 15 yaşlarındaki çocuk ile 40 yaşlarındaki kadının cesetleri, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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