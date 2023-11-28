Datça Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde hastanede deprem tatbikatı, gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Datça Devlet Hastanesi'nde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem sonrasında, enkazda kalan hasta ve sağlık personellerinin tahliyesi yapılarak yaralıları kurtarmaya başladı.

Bu esnada hastanenin bir bölümünde de yangın başladı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı.

Kanlar içerisinde kalan yaralılar sedyelerle hastaneden çıkartılarak ambulanslarla başka hastanelere taşındı.

Gerçekleşen tatbikata, MAG-AME, itfaiye, polis, UMKE, AFAD, 112 Acil servis ile jandarma ekipleri katıldı.