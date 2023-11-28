Fethiye'de sağlıkçılar yamaç paraşütü atlayışında Türk bayrağı açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanları yamaç paraşütü uçuşunda Türk bayrağı açtı.

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında, 3 sağlıkçı Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1200 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotlarıyla uçuş yapan sağlıkçılar, gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırdı.

Paraşütler, Belcekız sahiline toplanan ve Türk bayrağı açan diğer sağlık çalışanlarının önüne iniş yaptı. Yamaç paraşütü uçuşu, pilotların aksiyon kamerasıyla da havada görüntülendi.

Muğla UMKE Sorumlusu Özhan Sarıkamış, gazetecilere, etkinliği 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fethiye gibi turizm bölgelerinde sağlık personelinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Sarıkamış, tüm sağlık çalışanlarının haftasını kutladı.