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        Bodrum FK'da Eren ameliyat oldu

         1'inciLig'de2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı. Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:50
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        Bodrum FK'da Eren ameliyat oldu
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         1'inciLig'de2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı. Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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