Bodrum FK'da Eren ameliyat oldu 1'inciLig'de2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı. Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.

1'inciLig'de2 haftadır galip gelemeyen Bodrum FK'da 11 Kasım'daki Keçiörengücü deplasmanında sakatlanan Eren Albayrak, operasyon geçirdi. Tecrübeli futbolcu yaşadığı yaralanma nedeniyle ön çapraz bağı ameliyatı oldu. Sahalara 6 ay sonra dönebilecek Eren sezonu kapattı. Bodrum FK'da geçen yıl da kadroda yer alan 32 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl 6 maçta şans bulmuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,