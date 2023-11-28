Kayıp Malezya uçağı MH370 davasında yeni gelişme
8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçuşta bulunanların 153'ü Çin vatandaşıydı. Çin mahkemesi, uçağın kaybolmasından neredeyse 10 yıl sonra MH370 sefer Malezya Havayolları aleyhine açılan davaları görmeye başladı.
8 Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e planlanan rotasından sapıp Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçuşta 239 kişi bulunuyordu.
Bu uçuşta bulunanların 153'ü ise Çin vatandaşıydı.
"TARİHİN EN BÜYÜK HAVACILIK GİZEMİ"
MH370'in akıbeti, tarihin en büyük havacılık gizemlerinden biri olmaya devam ederken aileler ise ne olduğunu bulma arayışından asla vazgeçmedi.
Pazartesi günü Çin mahkemesi, felaketin kendilerini sadece sevdiklerinden mahrum etmekle kalmayıp aynı zamanda mali sıkıntıya da soktuğunu söyleyen MH370 yolcularının ailelerinin taleplerini dinlemeye başladı. Chaoyang Bölge Halk Mahkemesi'nde başlayan dava sürecinde kayıp yolcuların ailelerinin yanısıra Malezya Havayolları'ndan beş kişiyle de görüşülecek.
"NE BİR ÖZÜR NE BİR TAZMİNAT ALAMADIK"
Dava açanlardan biri de Jiang Hui'ydi. Hui yaklaşık 10 yıldır, Malezya'daki tatilden dönen 70 yaşındaki annesini taşıyan uçağın neden iz bırakmadan kaybolduğuna dair yanıtlar arıyor. 50 yaşındaki Jiang Hui, CNN'e verdiği röportajda "Neredeyse 10 yıl sonra bile anlaşma tekliflerini kabul etmeyi reddeden aile üyeleri ne herhangi bir özür ne de bir kuruş tazminat almadı. Aslında şu an ruh halim çok karmaşık. Hem bir rahatlama hissi hem de derin bir çaresizlik hissi var" dedi.
Jiang, meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulması gerektiğine inandığı Malezya Havayolları'na, sigorta şirketine, Boeing'e ve uçağın motor üreticisine dava açıyor. Talepleri arasında tazminat, resmi bir özür, aile üyelerine psikolojik yardımın yeniden başlatılması ve uçak aramalarının sürdürülmesi için bir fon oluşturulması yer alıyor.
Jiang, yaklaşık 40 Çinli ailenin farklı ancak büyük ölçüde örtüşen itirazlarla bu şirketleri mahkemeye taşıdığını ve duruşmaların 5 Aralık'a kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.
Boeing, mahkeme ile ilgili olarak CNN'e yaptığı açıklamada "Dua ve düşüncelerimiz MH370'te bulunanlar ve onların sevdikleriyle birlikte olmaya devam ediyor" dedi.
YASAL BELİRSİZLİK
Çin mahkemesinin, ailelerin lehine karar vermesi durumunda sanıklar üzerinde ne gibi yaptırım gücü kullanabileceği ise belli değil. Zira Malezya Havayolları, Boeing'in Çin'de ofisleri olmasına rağmen, bunların hepsi genel merkezi Çin dışında bulunan uluslararası şirketler olarak öne çıkıyor.
Mağdurların aileleri tarafından ABD'de açılan benzer davalar, bu davaların Malezya hukuk sistemi tarafından görülmesi gerektiği gerekçesiyle reddedildi.
KİMİ AİLELER ANLAŞTI KİMİLERİ UZLAŞMADI
Malezya'da, babalarını uçakta kaybeden iki genç çocuk, 2014 yılında Malezya Havayolları'na sözleşme ihlali nedeniyle ve Malezya hükümetine de ihmal nedeniyle dava açtı. Dava, ertesi yıl mahkeme dışında anlaşma ile çözüldü.
Çin'de Malezya Havayolları ile uzlaşma anlaşması imzalayan ailelere 2,5 milyon yuan (350.000 $) tazminat verildi. Başlangıçta yalnızca birkaç düzine Çinli aile anlaşmayı imzaladı ancak yıllar geçtikçe daha fazlası anlaşmayı tercih etti.
Jiang'a göre, Mart 2021 itibarıyla yaklaşık 90 aile anlaşmayı reddetmeye devam etmişti ancak bu sayı, COVID-19 salgını sonrasındaki ekonomik sorunlar nedeniyle yarı yarıya azaldı.
"GERÇEK NEDENİ BELİRLENEMEDİ"
Malezyalı yetkililer tarafından 2018 yılında hazırlanan bir rapor, soruşturma ekibinin "MH370'in ortadan kaybolmasının gerçek nedenini belirleyemediği" sonucuna vardı.
Raporda, uçağın kaybolmasının sebebinin uçak veya sistem arızasından ziyade insan müdahalesi veya hatası olduğu vurgulandı.
Kesin kanıtların bulunmaması, uçuşa ne olduğu konusunda çeşitli teorilere ve spekülasyonlara yol açarken bazı aile üyeleri hala sevdiklerinin hayatta olduğuna inandığını söylüyor.
MH370 hiçbir zaman bulunamazken, görünürdeki bazı enkaz parçaları Hint Okyanusu'nun güneyindeki adalara ve Afrika kıyılarına vurdu. Bu, uçağın parçalandığı ihtimalini öne çıkarsa hala tam olarak ne olduğu bilinmiyor.
* Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.