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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Kan donduran ifade ortaya çıktı: Adana'da eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! - Gündem haberleri

        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!

        Adana'da, tabancayla başlarından vurduğu eşi 44 yaşındaki Halime Kaya´yı öldürüp, annesi 54 yaşındaki Fahriye Kaya´yı ağır yaralayan 40 yaşındaki Nurettin Kaya tutuklandı. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Kaya´nın ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum" dediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:43
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        Eşini öldürüp, annesini ağır yaralamıştı! Kan donduran ifade!
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        Adana'da olay, 26 Kasım günü saat 13.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi´nde meydana geldi. Nurettin Kaya (40), eşi Halime Kaya (44) ile birlikte, karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya´nın (54) yanına gitti.

        İKİSİNİ DE BAŞINDAN VURDU

        4 çocuk annesi Halime Kaya, 44 yaşındaydı.
        4 çocuk annesi Halime Kaya, 44 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya´yı başlarından vurarak, motosiklet ile kaçtı.

        4 ÇOCUK ANNESİ CAN VERDİ

        İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Halime Kaya´nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

        PARKTA OTURURKEN YAKALANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Mithatpaşa Mahallesi´ne kaçtığını saptadı. Bölgede arama yapan polis, Nurettin Kaya´yı parktaki bir bankta otururken, cinayette kullandığı tabancayla yakaladı.

        "BANA İHANET EDİYORLARDI"

        Emniyete götürülen şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kaya, ifadesinde, "Bana ihanet ediyorlardı, hak ettiler. İkisini de vurdum" dedi.

        ANNESİNİN DURUMU AĞIR

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Hastanede tedavisi devam eden Fahriye Kaya´nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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        #adana
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