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        Muğla'da okul bahçelerine oyun alanı kuruluyor

        Muğla ve ilçelerinde okul bahçelerinde oluşturulan oyun, spor, eğitim ve sosyokültürel alanlar ile öğrenciler hem eğleniyor hem de spordan sanata birden fazla alanda destekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:18
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        Muğla'da okul bahçelerine oyun alanı kuruluyor
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        Muğla ve ilçelerinde okul bahçelerinde oluşturulan oyun, spor, eğitim ve sosyokültürel alanlar ile öğrenciler hem eğleniyor hem de spordan sanata birden fazla alanda destekleniyor.

        Öğrencilerin ders aralarında, teneffüslerde ve beden eğitimi derslerinde akranlarıyla birlikte dolu dolu zaman geçirme imkanı buldukları okul bahçelerinde sek sek, köşe kapmaca, tombik, yağ satarım bal satarım, körebe gibi geleneksel oyun alanları oluşturuluyor.

        Çocuklar rengarenk çizilen oyun sahalarında hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla tanışıyor, hem dijital bağımlılıktan uzak şekilde akranlarıyla gönüllerince vakit geçiriyor.

        Okul bahçelerinden sıcak ve güneşli havalarda daha verimli bir şekilde yararlanılması ve öğrencilerin doğa ile iç içe olabilecekleri yeşil alanların çoğalması adına da ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul bahçelerine zil çaldığında öğrencilerin heyecanla koştuğu, geleneksel çocuk oyunlarının yansıtıldığı oyun alanları kurduklarını söyledi.

        Okul bahçelerinin öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerinde etkin rol oynadığını belirten Çay, "Öğrencilerin arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak sosyalleşmesi ve fiziksel aktiviteler ile sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için okul bahçelerinde oluşturduğumuz oyun alanlarını çocuklarımızın eğitim öğretim sürecinin dışında sosyal etkinliklerde bulunmaları açısından da çok önemsiyoruz. Birçok okulumuzda, okul bahçelerine oyun alanları kurduk ve kurmaya devam ediyoruz." dedi.

        Çay, sağlıklı bir toplum için, sağlıklı bireyler yetiştirmek adına çocukların fiziksel aktivitelerde bulunmaları ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler kurmalarını önemsediklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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