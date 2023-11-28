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        Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas OSB'nin etüt, proje ve mühendislik işleri için sözleşme imzalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) etüt, proje ve mühendislik işleri için sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:33 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:35
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        Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas OSB'nin etüt, proje ve mühendislik işleri için sözleşme imzalandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) etüt, proje ve mühendislik işleri için sözleşme imzalandı.

        Vali İdris Akbıyık başkanlığında, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında Organize Sanayi Bölgesinin etüt, proje, mühendislik işleri hizmet alımı ihalesini kazanan firmanın yetkilileri hazır bulundu.

        Toplantıda önümüzdeki günlerde ayrıntıları duyurulacak çağrı ile Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak için parsel tahsisi isteyen firmalar için ön talep başvuruları alınması kararlaştırıldı.

        Fethiye ve Seydikemer İlçelerinde bulunan süt hayvancılığı, süt ürünleri üretimi veya süt hayvancılığına yönelik sanayi tesisleri kurmak isteyen yatırımcıların başvurularının öncelikli olarak alınacağı bildirildi.

        Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve Organize Sanayi Bölge Müdürü Tayyar Şaşmaz katıldı.

        Toplantının ardından ihaleyi kazanan firma yetkilileri ile OSB yönetimi arasında sözleşme imzalandı.

        40 bin büyükbaş hayvan kapasitesinde olacak OSB'nin 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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