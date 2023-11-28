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        Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:48
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        Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada (2)
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        VALİLİK, ÇOKYÖNLÜSORUŞTURMA BAŞLATTI

        Milas'ta okul müdür yardımcısı Mehmet Serkan G.'nin 1'inci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6), havaya kaldırıp fırlattığı olayın ardından Muğla Valiliği'nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulu'nda öğrenciye yönelik şiddet´ konulu haberle ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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