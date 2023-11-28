Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada (2)

VALİLİK, ÇOKYÖNLÜSORUŞTURMA BAŞLATTI

Milas'ta okul müdür yardımcısı Mehmet Serkan G.'nin 1'inci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6), havaya kaldırıp fırlattığı olayın ardından Muğla Valiliği'nden, konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "28.11.2023 tarihinde ulusal ve yerel basında yer alan 'Milas Sakarya İlkokulu'nda öğrenciye yönelik şiddet´ konulu haberle ilgili olarak, Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.