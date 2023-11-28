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        Haberler BBC Dünya Son dakika: İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi

        İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi

        İngiltere'de sağlık yetkilileri, yeni bir domuz gribi varyantının ülkedeki ilk teyitli vakasının tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 28.11.2023 - 07:20 Güncelleme: 28.11.2023 - 07:28
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        İngiltere'de yeni bir domuz gribi varyantının insandaki ilk vakası tespit edildi
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        İngiltere'de sağlık yetkilileri, yeni bir domuz gribi varyantının ülkedeki ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı.

        A (H1N2) enfeksiyonu, Kuzey Yorkshire bölgesinde rutin bir grip tarama testi sırasında tespit edildi.

        İngiltere Sağlık Güvenlik Kurumu (UKHSA) tespit edilen vakada, solunum zorluğu belirtilerine bağlı orta şiddette hastalık görüldüğünü açıkladı.

        Hastanın tamamıyla iyileştiği de duyuruldu.

        Enfeksiyonun nereden geldiği ve insan sağlığına yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığı incelenecek.

        İngiltere Sağlık Bakanı Victoria Atkins, vakanın tespit edilmesinin önemli olduğunu, UKHSA'ya görevini yapma noktasında güvenilmesi gerektiğini söyledi.

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        Domuz gribinin bu varyantı daha önce de çok nadir olsa da insanlara bulaştı. Son 20 yılda dünya genelinde 50 vakaya rastlandı.

        Ağustos ayında ABD'de de bir vaka görülmüştü.

        Yetkililer, İngiltere'de tespit edilen vakanın küresel ölçekte görülen domuz gribi vakalarından daha farklı olduğunu, İngiltere'de domuzlarda görülen belirtilerle benzerlik gösterdiğini açıklıyor.

        2009'da domuzlar, kuşlar ve insanlarda görülen bir domuz gribi virüsü küresel pandemiye yol açmıştı.

        UKHSA, vakanın görüldüğü Kuzey Yorkshire bölgesinde aile doktorlarındaki ve hastanelerdeki taramaları artırmayı planladıkları bildirdi.

        UKHSHA yetkilisi Meera Chand "Hızla vakanın yakın temaslılarını bulmaya ve potansiyel bir yayılmayı engellemeye çalışıyoruz" dedi.

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        #Domuz Gribi
        #İngiltere
        #son dakika haberi
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