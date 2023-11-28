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        Datça jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Muğla'nın Datça ilçesi Datça jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:32 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:42
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        Datça jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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        Muğla'nın Datça ilçesi Datça jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Cumalı Mahallesi'ndeki Mustafa Kutluay İlkokulu ve Kızlan Mahallesi'ndeki Kızlan ilk ve orta okulunda 147 öğrenciye, 8. Jandarma Motor Trafik Tim Komutanlığı personelince trafik eğitimi verildi.

        Eğitimde öğrencilere, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı ile bisiklet binme kuralları konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

        Ekipler daha sonra 9 servis aracını da kontrol etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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