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        Bodrum'da yollardaki beyaz köpük merak uyandırdı

        MUĞLA'nınBodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki 3 caddede görülen metrelerce alandaki kimyasal köpük, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken bir yandan da merak uyandırdı. Kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlenirken, nereden ve kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:00
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        Bodrum'da yollardaki beyaz köpük merak uyandırdı
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki 3 caddede görülen metrelerce alandaki kimyasal köpük, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken bir yandan da merak uyandırdı. Kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlenirken, nereden ve kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çalışma başlatıldı.

        Bitez Mahallesi Gavaklı, Kanuni Sultan Süleyman ve Şehit Barış Akay caddelerinde bugün saat 14.00 sıralarında sulu olduğu gözlenen, beyaz köpük caddeye aktı. Nereden ve nasıl geldiği henüz belirlenemeyen beyaz köpük, sürücülere ve vatandaşlara hem zor anlar yaşattı, hem de merak uyandırdı. Köpüğün temizlenmesi için belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmada yola dökülen kimyasal maddenin deterjan olduğu belirlendi.

        Deterjanlı suyun nereden, kim veya kimler tarafından döküldüğünün tespiti için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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