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        Muğla'da öğrenciye yönelik şiddet iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

        Muğla Valiliği, Milas ilçesinde bir okulda müdür yardımcısının öğrenciyi havaya kaldırarak sınıfa fırlattığı iddiaları üzerine, çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 18:07 Güncelleme: 28.11.2023 - 18:07
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        Muğla'da öğrenciye yönelik şiddet iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı
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        Muğla Valiliği, Milas ilçesinde bir okulda müdür yardımcısının öğrenciyi havaya kaldırarak sınıfa fırlattığı iddiaları üzerine, çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal ve yerel basında yer alan "Milas Sakarya İlkokulunda öğrenciye yönelik şiddet" haberi ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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