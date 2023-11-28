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        Bodrum'da Rus anne ile kızının çarşafa sarılıp iple bağlanmış cesedi bulundu

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış 2 ceset bulundu. Yapılan incelemede cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:58
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        Bodrum'da Rus anne ile kızının çarşafa sarılıp iple bağlanmış cesedi bulundu
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış 2 ceset bulundu. Yapılan incelemede cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Devriye görevini yapan polis ekipleri, makilik alanda üzeri iple bağlı çarşafı farketti. Çarşafın yanına giden ekipler, içinde 2 ceset olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde cesetlerin birinin kadın, diğerinin ise kız çocuğuna ait olduğu saptandı. İlk belirlemelere göre cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürüldü. Savcının incelemesinin ardından 2 ceset olay yeri çalışmaları devamı için önce Bodrum Devlet Hastanesi´ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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