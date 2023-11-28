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        Bir aileyi yok eden "sollama"! Geride kalan bebeğin durumu ağır

        Ankara'da "hatalı sollama" yaptığı iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki direğe çarptı. Feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bebek ise hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:50
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        Ankara'da otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ağır yaralandı.

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        Kaza, saat 15.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mevkisinde meydana geldi. A.B. (53) yönetimindeki otomobil, hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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        Otomobil, yol kenarındaki plaka tanıma sistemi kameralarının bulunduğu platformun direğine çarpıp, alev aldı. Araçtaki yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.

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        Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada aynı aileden sürücü A.B. ile araçta bulunan M.B. (52) ve E.B. (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

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        Kazada ağır yaralanan 1 yaşındaki erkek bebek ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bebeğin oyuncak arabası ve araçtaki diğer eşyalar da kaza sırasında çevreye saçıldı.

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        Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri kaza yerindeki incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #son dakika haberleri ankara
        #elmadağ
        #hasanoğlan
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