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        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 13:18
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        Cesetleri çarşafa sarılı bulunan Rus anne ile kızını eski eş öldürmüş (2)
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        CİNAYETŞÜPHELİSİLİTVANYA'DAN GELMİŞ

        Bodrum´da sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde ölü bulunan Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova (15) olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 3 gündür Irina Dvizova´ya ulaşamayan arkadaşı Belaruslu I.S.Y.´nın anne ve kızı için 25 Kasım´da kayıp ihbarında bulunduğu, 27 Kasım´da ise Dvizova´nın evine gittiği ortaya çıktı. İçeri giren I.S.Y.'nin koltukta gördüğü kan izi üzerine durumu polise bildirdiği, ekiplerce evde yapılan incelemede koltuğun yanı sıra perde ve yerde kan izleri olduğu tespit edildi. Ayrıca ekipler adreste 6 mermi kovanı buldu. Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucu cinayetlerin şüphelisi Irina Dvizova´nın eski eşi A.K.´nin (46) yaşadığı Litvanya´dan otomobiliyle gelip, 20 Kasım'da Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye´ye giriş yaptığı tespit edildi.

        OTELDE KONAKLAMIŞ

        Litvanya´da paralı askerlik yaptığı belirtilen A.K.´nin yapılan kamera kaydı incelemelerinde aracıyla Irına Dvizova´nın evinden çıkıp cesetleri atmak için İçmeler mevkine gittiği ve 45 dakika o bölgede kaldığı belirlendi. Bodrum´da bir otelde konakladığı tespit edilen A.K.´nin cinayetleri işledikten sonra yanına aldığı oğlu M.K. (5) ile 24 Kasım'da eski eşi Irina Dvizova'ya ait otomobille gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan önce Fransa'ya ardından da Litvanya'ya döndüğü belirlendi. A.K.'ye ait otomobil ise Bodrum'da park halinde bulundu. Irina Dvizova'nın tabancayla vurulup hayatını kaybettiği ve vücudunda da 3 mermi girişi olduğu, aynı tabancayla vurularak öldürülen Dayana Dvizova'nın vücudunda ise 2 mermi girişi olduğu belirlendi. Olayın ardından şüpheli A.K.´nin tabancayı çöp konteynerine attığı belirtildi. Ekiplerce şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

        ANNE İLE KIZINI VELAYET İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Bu arada olayda hayatını kaybeden Irina Dvizova´nın müşterek çocukları M.K.'nın velayetini almak isteyen eski eşi A.K.'yle bu konu nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ve 2022 yılında başlatılan soruşturmanın ardından A.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi. Ayrıca Irina Dvizova´nın başvurusu üzerine M.K. için 2023 yılında da A.K. hakkında 6 ayrı dosyadan uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verildiği ancak şüphelinin bu sürede Türkiye´de olmadığı belirtildi.

        Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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