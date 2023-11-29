Datça'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın kıyıda hareketsiz durduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye gelen yetkililer kaplumbağanın öldüğünü belirledi.

Ölü kaplumbağa, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

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