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        Datça'da ölü caretta caretta sahile vurdu

        Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:16 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:16
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        Datça'da ölü caretta caretta sahile vurdu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde sahile vurmuş ölü caretta caretta bulundu.

        Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, nesli tükenme tehdidi altındaki bir caretta carettanın kıyıda hareketsiz durduğunu fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye gelen yetkililer kaplumbağanın öldüğünü belirledi.

        Ölü kaplumbağa, belediye ekibince sahilden alınarak götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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