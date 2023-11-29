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        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 21:47 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:55
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        Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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