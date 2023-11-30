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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısı yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olmayı sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 07:22 Güncelleme: 30.11.2023 - 07:22
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        Yağmur ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 13°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 13°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 21°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 18°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 15°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 12°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 12°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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